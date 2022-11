iPhone 14: come condividere la posizione via satellite con "Dov'è"

Poche ore fa Apple ha finalmente rilasciato il nuovo servizio SOS di emergenza satellitare negli USA e in Canada, anche se presto arriverà anche in altre parti del mondo. Ma come funziona? Come si può condividere la propria posizione mediante satellite? Scopriamolo insieme.

Questa è una feature pensata per aiutare gli utenti in situazioni di reale emergenza ma scopriamo che si può utilizzare anche per condividere la posizione sfruttando appunto il segnale satellitare quando la rete telefonica non c’è.

iPhone 14: uno sguardo a cosa può fare la tecnologia satellitare

Con la nuova funzionalità potrete condividere la vostra posizione con amici e parenti anche se iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro o Pro Max non dispone del segnale telefonico. Andiamo con ordine ora e vediamo quali sono gli step da seguire per sfruttare al meglio questa tecnologia. In primo caso, dovete accedere mediante l’app “Dov’è” che è installata di default sui dispositivi con iOS 16.0 o successivi. Se non avete ancora aggiornato il telefono, vi consigliamo di andare nelle impostazioni di sistema, pigiare su “generale” e poi su “aggiornamento software”. Notate bene che per usare la funzione via satellite non serve essere connessi via WiFi o essere coperti dal segnale telefonico.

Intanto aprite l’app “Dov’è” su iPhone 14 e pigiate su “Io“; a questo punto, dovrete andare su “La mia posizione via satellite” e la inviate a chi preferite. Vi ricordiamo che vi conviene essere in un luogo aperto. That’s it.

Oltre quindi a richiedere i soccorsi via satellite, potete usufruite di tante altre features incredibili con iPhone 14. Se siete indecisi su cosa comprare, vi ricordiamo che il modello basico della linea si trova in sconto a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse. Ovviamente solo su Amazon. È un ottimo prezzo perciò se siete interessati non perdete troppo tempo, potrebbe andare a ruba.

