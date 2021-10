iPhone 14: ci sarà un modello base "low-cost", pare

La serie iPhone 13 è appena arrivata sul mercato e molti clienti dovranno aspettare circa un mese per ottenere le loro unità nuove di zecca a causa della carenza di chipset attuale. Ad ogni modo, nulla può impedire all'industria di mantenere i suoi cicli, e le prime voci e indiscrezioni sulla prossima line-up iPhone 14 sono già qui tra i titoli dei giornali.

iPhone 14: ci sarà una variante economica? O sarà un iPhone SE III?

Un paio di giorni fa, sono emersi rendering speculativi con il design della futura serie. Secondo recenti indiscrezioni, e anche seguendo le parole dell'analista Ming-Chi Kuo, la società abbandonerà definitivamente il notch. Dopo tutti questi anni passati a seguire la soluzione a tacca larga, l'azienda abbandonerà a favore di un foro punch-hole. Secondo un nuovo report ora, la compagnia potrebbe presentare anche una nuova versione low-cost.

L'iPhone entry-level è in circolazione da diversi anni. In effetti, l'azienda ha sempre cercato di allontanarsi dal segmento base ma questo probabilmente cambierà entro il prossimo anno. Secondo un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta sviluppando un nuovo smartphone entry-level.

Tuttavia, non è ancora chiaro se arriverà come un device della line-up iPhone 14 o se sarà un nuovo modello di iPhone SE. Il nuovo terminale dovrebbe contenere un pannello LCD, ma all'interno presenterà comunque la connettività 5G. Per chi non lo sapesse, l'iPhone SE di seconda generazione è stato l'unico telefono della mela del 2020 ad essere presentato come un prodotto LTE.

Non di meno, la società eliminerà l'iPhone 14 Mini per sostituirlo con un modello vanilla più grande, l'iPhone 14 Max. Ciò significa che ci saranno solo due dimensioni da ora in poi: quella da 6,1 pollici e quella 6,7 ​​pollici.

La nuova variante economica probabilmente colmerà il vuoto lasciato dalla variante Mini, ma ci aspettiamo che sia più grande per soddisfare le richieste del mercato.

Inoltre, non è chiaro se il telefono verrà fornito con l'Apple Silicon o se rimarrà con l'Apple A15 Bionic. Scommettiamo sulla prima strategia in quanto potrebbe essere un modo per renderla più economica rispetto ai modelli di punta.

Tornando ai modelli standard, iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max avranno tutti display OLED LTPO a 120 Hz. Inoltre, la serie 14 potrebbe essere la prima a superare la barriera dei sensori da 12 MP.

Secondo Ming-Chi Kuo, i nuovi telefoni saranno dotati di celle fotografiche da 48 MP. I nuovi melafonini non avranno più le lenti sporgenti dietro e presenteranno uno scanner di impronte digitali Touch ID montato sul frame laterale.

Naturalmente, siamo ancora a diversi mesi di distanza dall'ipotetico debutto, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale”.