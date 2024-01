iPhone 14 cala di prezzo su Amazon: ora è un BEST BUY (anche in 5 rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 su Amazon. Lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 729 euro con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali su Amazon. La promozione riguarda la versione da 128 GB che viene proposta al prezzo ridotto solo in alcune colorazioni. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 è in offerta su Amazon: ora è da prendere subito

Per chi cerca un nuovo iPhone è ora possibile puntare in modo deciso su iPhone 14. Lo smartphone di Apple è una delle opzioni migliori per acquistare un nuovo iPhone senza spendere troppo ma anche senza compromessi sulla qualità e le prestazioni.

Tra le specifiche dello smartphone, infatti, troviamo un display OLED da 6,1 pollici di diagonale oltre al potente SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS, sempre aggiornato alla versione più recente e arricchito con nuove funzioni da Apple.

iPhone 14 ha tutto quello che serve per offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone, inoltre, permette l’accesso completo a tutti i servizi Apple, garantendo anche un’autonomia ben al di sopra della media del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 729 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere alla promozione, riservata solo ad alcune colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.

