iPhone 14 cala ancora di prezzo: è l'OFFERTA TOP di oggi

iPhone 14 diventa ancora più conveniente e ora è acquistabile al prezzo scontato di 739 euro. Si tratta di un’opportunità ottima, garantita da questa nuova offerta eBay, per mettere le mani sullo smartphone di Apple con una spesa ridotta. Da notare, inoltre, che, pagando con PayPal, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 14 è da prendere subito con quest’offerta

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo iPhone a un prezzo molto più accessibile rispetto ai modelli Pro, difficilmente disponibili sotto i 1.000 euro. Questo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del potente chip Apple A15 Bionic, in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Per la fascia di prezzo, si tratta di un chip che non ha rivali, mettendo a disposizione degli utenti ottime prestazioni in tutti i contesti.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore. iPhone 14 è dotato del sistema operativo iOS 17, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che aggiunge periodicamente nuove funzioni per arricchire e migliorare i propri dispositivi. C’è il Face ID e non manca la possibilità di accedere a tutti i servizi Apple. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 739 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. L’offerta è disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

