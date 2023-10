iPhone 14 cala al MINIMO STORICO su Amazon: è l'offerta TOP di oggi

È arrivato il momento di acquistare iPhone 14. Lo smartphone di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato di 779 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico per la versione da 128 GB. Lo sconto è valido per diverse colorazioni. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi (per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali).

iPhone 14 al minimo storico su Amazon: è un best buy

iPhone 14 è sempre di più la scelta giusta per acquistare un nuovo iPhone. Lo smartphone è dotato di un’ottima scheda tecnica, con un display OLED da 6,1 pollici e il chip Apple A15 Bionic che garantisce ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il comparto tecnico è completato da una doppia fotocamera posteriore e dal sistema operativo iOS, costantemente aggiornato con le ultime funzionalità da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al nuovo prezzo minimo storico sullo store. L’offerta, infatti, consente l’acquisto al prezzo scontato di 779 euro, rendendo il dispositivo sempre di più un best buy.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito, per tutti gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Da notare, inoltre, che è possibile puntare su iPhone 14 da 256 GB, attualmente proposto da Amazon con un prezzo di 959 euro. C’è anche iPhone 15 che, invece, costa 979 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.