iPhone 14: BEST BUY assoluto a 799€ su Amazon, compratelo ADESSO

Oggi vi parleremo di uno smartphone di casa Apple veramente sensazionale: è il vendutissimo iPhone 14 che, nella sua iterazione Midnight con 128 GB di memoria interna, costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un best buy su tutta la linea: costa pochissimo per quel che offre e, a meno che non vogliate l’ultimo modello, questo rappresenta ancora una soluzione fresca, frizzante e vantaggiosa, anche perché ha caratteristiche top in tutto e per tutto. Prima di addentrarci nella sua disamina, vogliamo ricordarvi i vantaggi di Amazon.

iPhone 14: il best buy senza compromessi

Acquistando questo iPhone 14 da Amazon infatti, risparmierete tantissime centinaia di euro rispetto al valore di listino; vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, con Prime. Non di meno, potrete scegliere di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o, perché no, anche di ripensamento. Non di meno, avrete un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 14 è dotato di uno schermo OLED Retina da 6,1″ che si vede benissimo sotto la luce diretta del sole, dispone di cornici contenute, ha un notch di piccole dimensioni ed è ergonomico. Si impugna bene ed è leggerissimo: pesa solo 170 grammi. Ha un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, con due fotocamere di punta da 12 Megapixel ciascuna. C’è una batteria capiente che assicura un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica via Lightning, con il MagSafe o via wireless. A soli 799€ è da acquistare subito.

