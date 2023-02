iPhone 14 ancora in forte sconto su ePRICE (841 euro)

Il modello base di iPhone 14 da 128GB torna disponibile in offerta su ePRICE al prezzo di 841,90 euro. Si tratta della migliore promo sul nuovo iPhone della settimana, tanto che su Amazon il prezzo continua a essere di 899 euro a fronte di un prezzo di listino di 1.029 euro. Lo sconto di ePRICE (-15%) ti fa risparmiare quasi 190 euro, ecco perché è così invitante per chi vuole acquistare l’ultimo iPhone.

Ed è ancora più allettante perché comprandolo su ePRICE puoi approfittare del pagamento dilazionato con ONEY: la prima rata è pari a 292 euro, mentre le due successive sono fissate entrambe a 280 euro, per una commissione complessiva di appena 11 euro.

iPhone 14 in offerta su ePRICE: pochi pezzi rimasti

Lo sappiamo, l’orario è un po’ insolito, è venerdì mattina, non sono nemmeno le 6:00 e tu dirai che giustamente hai meglio da fare. C’è però un motivo preciso per cui ti avvertiamo già prima dell’alba: quelli rimasti sono gli ultimi pezzi, se quindi non ti affretti a completare l’ordine corri il rischio di lasciarti sfuggire l’offerta.

In questi casi la data di scadenza della promo è infatti puramente indicativa. Vero, il conto alla rovescia riporta come orario limite le 23:59 di domenica 26 febbraio, in realtà il noto e-commerce italiano chiarisce bene come lo sconto sia legato alla disponibilità dell’articolo. Di conseguenza, se terminano le scorte in automatico anche il prezzo torna a salire.

Metti nel carrello ora iPhone 14 per approfittare della migliore offerta della settimana di ePRICE e risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino.

