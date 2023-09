iPhone 14 al MINIMO STORICO su Amazon (128 e 256 GB)

L’arrivo dei nuovi iPhone 15 non fa che rendere ancora più conveniente l’acquisto di iPhone 14 che, grazie a questa nuova offerta Amazon, è ora disponibile al prezzo minimo storico sullo store. La versione da 128 GB è acquistabile al prezzo scontato di 799 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 899 euro. Per entrambe le versioni ci sono varie colorazioni in sconto oltre alla possibilità di completare l’acquisto in 5 rate. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da acquistare.

iPhone 14 su Amazon: un’offerta da minimo storico

iPhone 14 ha davvero tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali: c’è un ottimo display OLED da 6,1 pollici che viene affiancato dal SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da Apple. Lo smartphone ha dimensioni compatte ma è anche veloce e potente, garantendo ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, oltre che un’ottima autonomia. In questo momento è un vero best buy.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 al minimo storico per lo store. Il prezzo scende fino a:

Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un breve periodo di tempo. Lo sconto è valido, inoltre, solo per alcune colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.