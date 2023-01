iPhone 14: adesso sì che è conveniente (-13% su Amazon)

iPhone 14 è l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino; questo è uno smartphone veramente eccezionale che è arrivato sul commercio da poco ed è stato da subito vendutissimo e richiesto dall’utenza. Tuttavia abbiamo riscontrato che il prezzo iniziale era un po’ elevato per il mercato; adesso, con lo sconto del 13% sul valore di listino, lo si può portare a casa con soli 899,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Sì, avete letto bene: sono gratuite.

La consegna è immediata; se lo ordinate oggi, sarà a casa vostra in pochissimi giorni senza spendere un singolo centesimo in più. Potete farlo recapitare presso il vostro domicilio o ad uno dei tanti Hub presenti sul territorio italiano. Amazon vi darà poi la possibilità di usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì potete godere di quella del costruttore per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+. Infine, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 (128 GB): il Best Buy del giorno

Il device è un’ammiraglia premium davvero unica; presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici Retina XDR super luminoso, un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato ma non solo. Vi è poi un sistema fotografico composto da due lenti da 12 Mpx ciascuna con flash LED al seguito. La porta di ricarica Lightning consente di godere di una ricarica velocissima.

Questo device è così potente che si può usare per lavorare ma anche come cameraphone per i content creator. A soli 899,00€ è lo smartphone più vantaggioso da acquistare; lo trovate in colorazione Midnight con 128 GB di memoria interna. Volendo, ci sono anche altre tinte in sconto.

