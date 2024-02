iPhone 14: a QUESTO PREZZO è da prendere subito su Amazon (anche in 5 rate)

Con iPhone 14 si va sempre sul sicuro: lo smartphone di Apple continua ad essere uno dei modelli più desiderati e, soprattutto, uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 729 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi, anche pagando con carta di debito. L’offerta in questione si estende a diverse colorazioni dello smartphone. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Da notare che il 256 GB costa 899 euro su Amazon.

iPhone 14 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

iPhone 14 è uno dei migliori smartphone sul mercato, riuscendo ad abbinare compattezza, potenza ed efficienza. Tra le specifiche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, uno dei più potenti per la fascia di prezzo.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore oltre al Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple che garantirà un supporto software per diversi anni allo smartphone.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 729 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Lo smartphone è disponibile a prezzo ridotto in varie colorazioni.

La promozione è valida solo per un breve periodo e lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare che il 256 GB costa 899 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.