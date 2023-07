iPhone 14 a prezzo SHOCK: a 739€ lo vogliono tutti (sconto di 289€)

Sei un appassionato di tecnologia alla ricerca del tuo prossimo smartphone? Allora abbiamo una notizia eccitante per te! iPhone 14, l’ultimo gioiello di casa Apple, è ora disponibile su eBay a un prezzo scontato di soli 739€. Risparmia ben 289€ rispetto al prezzo di listino. E la cosa migliore? Le spedizioni sono completamente gratuite! Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti l’edizione da 128GB, basta scegliere di che colore lo preferisci:

Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

L’iPhone 14 è un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni. Con il suo design elegante e moderno, il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici e il suo potente chip A16, offre un’esperienza utente senza paragoni. Che tu stia scattando foto con la sua rivoluzionaria fotocamera da 12MP, giocando ai tuoi giochi preferiti o navigando sul web, l’iPhone 14 ti offre prestazioni straordinarie.

Ma non è solo la potenza che lo rende un dispositivo imperdibile. Con la sua durata della batteria migliorata, la sua resistenza all’acqua e alla polvere e la sua vasta gamma di funzionalità, tra cui Face ID, Apple Pay e il supporto per la ricarica wireless, questo ottimo device è progettato per rendere la tua vita più facile e più divertente.

E ora, grazie a questa offerta speciale su eBay, puoi portare a casa l’iconico melafonino a un prezzo incredibilmente basso. Ma non aspettare troppo a lungo! Questa offerta è limitata e iPhone 14 è un dispositivo molto richiesto. Con uno sconto così grande e le spedizioni gratuite, non ci vorrà molto prima che le scorte si esauriscano. Scegli il colore che preferisci e prendi l’edizione da 128GB a 739,90€ appena:

Spedizioni veloci e gratuite, ma disponibilità residua limitata.