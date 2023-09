iPhone 14: a 799€ è il telefono perfetto da acquistare su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone premium di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che su Amazon si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Difficile consigliarvi di meglio: questo device è un vero best buy alla cifra a cui viene proposto. Noi vi suggeriamo di non pensarci troppo e prenderlo subito prima che terminino le scorte disponibili su Amazon; la versione in questione presenta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione Midnight. Ricordatevi che con il servizio di Prime il telefono arriverà in pochissimo tempo a casa vostra; in molti casi infatti, bastano solo 24 o 48 ore. In alternativa, potrete perfino scegliere il ritiro presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14: tanti buoni motivi per acquistarlo oggi

Questo smartphone di Apple si presenta come un’ammiraglia compatta, entry level ma con specifiche di punta: partiamo dalla disamina del processore. Apple Bionic A15 con modem 5G alimenta iPhone 14 ed è un chipset veramente fantastico. Lo abbiamo visto anche sulla gamma premium del 2021 e su molti altri device della compagnia (anche sul magnifico iPad mini di sesta generazione). Il device della mela vanta uno schermo da 6,1 pollici con cornici sottili, notch di piccole dimensioni, schermo OLED Retina e ha un frame in alluminio molto resistente e robusto. La back cover invece, è in vetro e supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica.

Questo magnifico iPhone 14 di Apple ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, dispone di un comparto fotografico da top di gamma con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Costa solo 799,00€ grazie agli sconti di Amazon; non lasciatevelo sfuggire.

