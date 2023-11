iPhone 14 a 699€ è il VERO prezzo SHOCK del Black Friday Amazon

Probabilmente è questa la più ghiotta occasione del Black Friday Amazon. Scegli adesso iPhone 14 128GB in promozione a 699€: un minimo storico assurdo. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: va a ruba.

Colore mezzanotte, il più bello. Uno smartphone che non serve presentare, è solo da apprezzare. Eccellenti prestazioni in dimensioni compatte. Ottima fotocamera, potente processore e soprattutto tutti i vantaggi di iOS, il miglior sistema operativo per dispositivi mobili in assoluto.

Il dispositivo della mela morsicata adesso hai l’opportunità di portarlo a casa al prezzo di un medio di gamma qualsiasi ed è un vero e proprio affare.

L’opportunità migliore del Black Friday è qui e adesso: completa al volo il tuo ordine per accaparrarti iPhone 14 a 699€ da Amazon, se non è già finito. Si tratta della bellissima versione color mezzanotte, con ben 128GB di storage interno. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.