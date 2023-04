iPhone 14 a 779€: ecco come RISPARMIARE così tanto su eBay

Apple iPhone 14 è il nuovo nato di Casa Cupertino. Dalle prestazioni eccelse, al prezzo in offerta proposto su eBay è un vero e proprio affare. Acquistalo ora a soli 779 euro, anziché 1029 euro. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici risulta comodo da portare sempre con sé, ma anche totalmente immersivo per guardare contenuti da intrattenimento alla massima qualità.

Per ottenere questo prezzo così vantaggioso devi inserire il codice coupon ITPERPTJS2PDJ67M poco prima del check out. Inoltre, grazie a PayPal, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 259 euro l’una. La prima al momento dell’ordine mentre le altre due nei mesi successivi. Niente male vero? Tra l’altro c’è anche la consegna gratuita inclusa.

iPhone 14: tanta potenza, ottimo risparmio

Risparmia subito acquistando iPhone 14 su eBay a questo ottimo prezzo. Ti assicuri uno smartphone top di gamma con prestazioni da urlo. Il suo processore A15 Bionic permette di utilizzare tutte le app che vuoi e i giochi anche dalla grafica impegnativa. La batteria garantisce una durata lungo tutta la giornata e la doppia fotocamera foto spettacolari e video in 4K speciali. Però devi sbrigarti.

Aggiungilo al carrello a soli 779 euro, invece di 1029 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.