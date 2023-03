iPhone 14 a 779€: corri subito su eBay e acquistalo

Acquista ora il tuo nuovo Apple iPhone 14 a soli 779 euro, invece di 1029 euro. Devi metterlo nel carrello assolutamente perché con questo ordine stai risparmiando esattamente 250 euro. In pratica realizzi il tuo sogno top di gamma assicurandoti un bolide di smartphone iOS eccezionale. Dotato del chip A15 Bionic, non avrai più limiti.

Per ottenere questo prezzo decisamente speciale devi inserire il codice ITPERPN6678WC67M direttamente nel carrello prima del check out. Così avrai un extra sconto di 5 euro oltre al prezzo già in promozione. Inoltre, potrai anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

iPhone 14: tutta la potenza a un prezzo minuscolo

Su eBay acquisti un iPhone 14 a soli 779 euro. La versione in promozione è da 128GB di memoria interna e nella colorazione Midnight. La spedizione è gratuita per questo spettacolare smartphone. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici è sensazionale con colori brillanti e immagini ricchissime di dettagli. Fotocamera e batteria sono state migliorate.

Mettilo nel carrello a soli 779 euro, anziché 1029 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.