iPhone 14 a soli 749€: il MIRACOLO di Amazon

Amazon questa volta si è davvero superato. Acquista un Apple iPhone 14 128GB a soli 749 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). In questo preciso istante puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili senza interessi a partire da soli 149,80 euro! Niente male vero? Meglio parlare di miracolo visto che, se sei cliente Prime, hai inclusa la consegna gratuita e velocissima direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine.

iPhone 14 128GB: a 749€ sta andando a ruba

Devi essere veloce se vuoi entrare a far parte del gruppo di fortunati che è riuscito ad aggiudicarsi un Apple iPhone 14 128GB a soli 749 euro. Ovviamente il prezzo è decisamente conveniente e vantaggioso, ma anche le dotazioni di questo smartphone non scherzano. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini sempre colorate e ricche di dettagli. La doppia fotocamera assicura scatti professionali e riprese da vero regista. Il chip A15 Bionic garantisce prestazioni oltre ogni livello.

Acquistalo ora a soli 749 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). Sappi che per visualizzare questo prezzo speciale devi essere abbonato a Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.