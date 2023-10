iPhone 14 da 39€/mese con il Tasso Zero di MediaWorld

Apple iPhone 14 ti sta aspettando a soli 39,95 euro al mese, per 20 mesi e senza interessi. Sì, hai capito bene: Tan 0% e Taeg 0%! Questo grazie al Tasso Zero di MediaWorld, ancora disponibile per pochissime ore. Approfitta ora di questa occasione. Così ottieni il top di gamma di Casa Cupertino senza dover spendere subito in un botto solo 799 euro, anziché 1029 euro (prezzo di listino). Niente male vero?

iPhone 14 128GB: il top di gamma in piccole rate

Acquista iPhone 14 128GB in piccole rate da soli 39,95 euro al mese, per 20 mesi. È questa l’offerta speciale di MediaWorld! Dotato del chip A15 Bionic, ti assicuri uno smartphone con prestazioni sempre elevate nonostante l’utilizzo di app e giochi impegnativi sia dal punto di vista grafico che di risorse. La batteria offre un’autonomia per tutta la giornata e oltre. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini mozzafiato.

Scatta foto memorabili con la doppia fotocamera professionale. Riprendi video in 4K come fossero veri e propri film, migliorando ogni scena grazie alle funzionalità incluse nel telefono. Rendi unica ogni tua giornata grazie a questo top di gamma assoluto, bello da vedere e pratico da utilizzare. Perciò fai l’affare del giorno. Acquistalo subito in offerta da soli 39,95 euro al mese, per 20 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.