iPhone 14 256GB a soli 839€: un REGALO VERO su eBay

Apple iPhone 14 è un ottimo smartphone iOS. Di recente produzione, vanta ancora componentistiche molto attuali per prestazioni, design e portabilità eccellenti. Oggi acquisti la versione da ben 256GB a soli 839,90 euro, invece di 1009 euro. Niente male vero? Allora mettilo subito in carrello a questo link. Insieme alla promozione fantastica con eBay hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagarlo a rate Tasso Zero.

iPhone 14 256GB: una BOMBA in tutto

Con un Apple iPhone 14 256GB tra le mani sei in grado di fare tutto. Oltre all’ampio spazio di archiviazione, comodo per installare app o giochi e archiviare file senza pensieri, ha in dotazione il pluripremiato Chip A15 Bionic. Infatti, le prestazioni sono di altissimo livello per un’esperienza sempre fluida e veloce, anche in multitasking. Il display da 6,1 pollici risulta molto più grande grazie all’assenza di cornici.

Acquistalo immediatamente a soli 839,90 euro, invece di 1009 euro. Tra l’altro, con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 279,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.