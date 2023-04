iPhone 14 256GB: oggi non puoi proprio perderlo a questo prezzo (-260€)

Ci stai ancora pensando per acquistare un iPhone di ultima generazione? Questo prezzo imbattibile che stiamo per presentarti ti farà passare ogni dubbio

Questa mattina, Amazon ha sganciato la bomba: iPhone 14 da 256GB è in offerta a soli 899,99 euro invece di 1159,00, con uno sconto del 22%. Con la spedizione Prime lo ricevi subito, ma meglio sbrigarsi.

iPhone 14 256GB: un prezzo così basso non si era mai visto

Parliamo in effetti del prezzo più basso di sempre su Amazon per questo modello, che ti offre il meglio della tecnologia Apple: un display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con risoluzione di 2532×1170 pixel, un processore A15 Bionic con GPU a 5 core che garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione, una doppia fotocamera posteriore da 12 MP con modalità Notte e Cinematic Mode per scattare foto e video incredibili e una batteria che dura a lungo.

Inoltre, grazie al sistema operativo iOS e al Face ID, potrai sfruttare tutte le funzioni smart di Apple, come Siri, iMessage, FaceTime, Apple Pay e molto altro. E non dimenticare che con l’iPhone 14 avrai anche il supporto alla rete 5G, per navigare e scaricare dati a velocità incredibili.

Acquista adesso iPhone 14 da 256GB su Amazon a 899,99 euro invece di 1159,99 e risparmia subito 260 euro. Affrettati prima che vada a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.