iPhone 14 256GB: su MediaWorld fai un AFFARE VERO

MediaWorld, con il nuovo volantino Tecnologia da Brivido, ha confezionato un’offerta pazzesca a tema Apple. Acquista un iPhone 14 da 256GB a soli 849 euro! Si tratta di un affare vero. Aggiudicati uno dei migliori smartphone oggi disponibili sul mercato. Con 256GB di ROM hai tantissimo spazio per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, puoi sempre favorire dei 5GB di iCloud gratuiti per una gestione condivisa di alcuni file.

iPhone 14 256GB: la perfezione in uno smartphone

Con un iPhone 14 da 256GB hai tutto quello che ti serve per gestire la tua vita social e hi tech. La scocca in alluminio aerospaziale è ultra resistente e leggera, per facilitarne l’utilizzo. Nella colorazione blu è davvero elegante, piacevole da vedere e dalle linee moderne. Essendo dotato del chip A15 Bionic hai dalla tua potenza e velocità, per prestazioni sempre oltre la norma. Goditi la libertà di usufruire dei giochi e delle app che vuoi senza rinunce.

Il display Super Retina XDR regala immagini sempre perfette, dai colori realistici e con dettagli spettacolari. La doppia fotocamera, migliorata rispetto al modello precedente, scatta foto eccellenti in ogni condizione. Affidati una delle batterie più longeve e capienti che, con una sapiente gestione dei consumi, garantisce un’autonomia che dura tutto il giorno e oltre. Acquistalo ora su MediaWorld a soli 849 euro!

