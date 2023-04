iPhone 14 (256GB) Galassia in sconto del 19% su ePRICE

ePRICE ancora sugli scudi. Dopo aver lanciato l’iniziativa SURPRICE di Pasqua, ecco arrivare l’ennesima bomba di giornata che ha per protagonista stavolta il nuovo iPhone 14, in offerta a 935 euro grazie al maxi sconto del 19% applicato dall’e-commerce italiano sul prezzo di listino pari a 1.159 euro. L’offerta è valida sul modello color Galassia che monta una memoria interna da 256GB.

iPhone 14 (256GB) in super offerta su ePRICE

Il nuovo iPhone 14 è uno dei telefoni più venduti in tutto il mondo. L’ultima generazione di iPhone ha raggiunto una tale maturità da rendere il modello base un acquisto di assoluto valore, tenendo conto della politica di aggiornamenti del software e delle patch di sicurezza targata Apple. Il processore è ancora l’ottimo A15 Bionic, lo stesso montato su iPhone 13, un telefono che nell’ultimo anno è stato il campione di incassi a livello globale. Migliorano ancora le fotocamere, con un’apertura f/1.5 nella camera principale e f/1.9 in quella frontale. Restando nel comparto multimediale, iPhone 14 è ancora il re per la registrazione dei video, una conferma della quale forse non c’era nemmeno bisogno ma che va a certificare ulteriormente la superiorità di Apple in questo settore.

Importante: puoi scegliere di pagare in un’unica soluzione o in tre rate con una commissione complessiva di appena 11,50 euro rispetto ai 935 iniziali. ePRICE accetta le carte di credito, le carte di debito e le prepagate PostePay.

Se stai valutando l’acquisto del nuovo iPhone nella versione base e hai la necessità di una memoria più capiente, l’offerta di ePRICE è la migliore tra tutte quelle disponibili oggi. Cogli al volo il maxi sconto di ePRICE sull’iPhone 14 da 256GB per risparmiare oltre 220 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.