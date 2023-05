iPhone 14 256GB: su eBay 290€ di SCONTO IMMEDIATO e Tasso Zero

Grazie a eBay questa volta ti aggiudichi un top di gamma esclusivo a un prezzo sorprendente. Acquista il nuovo iPhone 14 da 256GB a soli 869,90 euro, invece di 1159 euro. Stai risparmiando esattamente 290 euro con questo ordine. Una promozione eccezionale che ti regala uno sconto immediato davvero potente. Sbrigati per averlo perché questo modello di Apple sta andando a ruba.

Tra l’altro i vantaggi non sono finiti qua. Infatti, questo prodotto gode della spedizione gratis in 3 giorni. Ciò vuol dire che hai la consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. Infine, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero. Seleziona PayPal come metodo di pagamento e attiva l’opzione “Paga in 3 Rate” per dividere l’importo da soli 289,66 euro al mese.

iPhone 14 256GB: la meglio tecnologia a prezzo speciale

Su eBay ti assicuri un iPhone 14 a soli 869,90 euro. La versione in offerta è quella da 256GB di memoria interna per installare e archiviare ciò che vuoi, senza limiti. Goditi tutti i tuoi contenuti preferiti con il display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Scopri quanto è veloce il nuovo Chip Apple A15 Bionic. Goditi questo smartphone per tutta la giornata e oltre grazie alla batteria a lunga durata completamente rinnovata.

Aggiungilo al carrello con soli 869,90 euro, anziché 1159 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.