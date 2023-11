iPhone 14 256GB a 773€ su eBay: da acquistare SUBITO

Con un Apple iPhone 14 256GB puoi fare veramente di tutto. Bello esteticamente, potente e versatile, è lo smartphone definitivo che ti farà volare. Oggi su eBay è in super offerta a un prezzo sorprendente. Acquistalo a soli 773,99 euro, invece di 1009 euro (prezzo di listino). Si tratta di una super occasione che non devi lasciarti scappare. Fai tutto il possibile per ottenerlo. Tanto hai la consegna gratuita e la possibilità di pagarlo a rate Tasso Zero.

iPhone 14 256GB: tanto spazio, super potenza

Apple iPhone 14 256GB è lo smartphone di ultima generazione che tutti desiderano. Coniugando prestazioni elevate e a un design giovane e moderno, è perfetto per tutti. Guarda immagini sempre nitide e dettagliate, dai colori ultra vivaci, grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Perfetto in ampiezza sia per vedere meglio i contenuti che per portarlo sempre con te. Il processore A15 Bionic raggiunge livelli incredibili di potenza e fluidità.

Acquistalo ora a soli 773,99 euro, invece di 1009 euro (prezzo di listino). Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

