iPhone 14 (256 GB): un vero best buy con le Offerte di Primavera Amazon

iPhone 14 da 256 GB registra un nuovo calo di prezzo grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 699 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e di poter pagare anche in 5 rate. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Chi può accontentarsi di 128 GB, invece, ha la possibilità di puntare su iPhone 16e a 679 euro.

Un affare per la gamma iPhone

iPhone 14 è la scelta giusta oggi per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A16 Bionic. Ci sono anche due fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore, con sensori da 12 Megapixel. Lo smartphone di Apple aggiunge il sistema operativo iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 da 256 GB al prezzo scontato di 699 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico che arriva in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati hanno la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. In alternativa, è possibile puntare su iPhone 16e da 128 GB (per chi può rinunciare al taglio di memoria maggiore) che viene proposto al prezzo scontato di 679 euro.