iPhone 14 (256 GB) Product (RED) OGGI ad un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione Product (RED) con 256 GB di memoria interna, costa solo 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse su Amazon. La consegna sarà celere e immediata oltre che gratuita quindi non dovrete spendere neanche un centesimo per portarvelo a casa. Vi consigliamo di prenderlo immediatamente; fate presto perché è un’offerta irripetibile. Non sappiamo quante scorte siano disponibili perciò affrettatevi.

iPhone 14 (256 GB): il Best Buy del giorno

Questo iPhone 14 da 256 GB è un Best Buy assoluto alla cifra a cui viene venduto oggi: solo 979,00€ con spese di spedizione incluse. Come detto, potrete riceverlo a casa vostra o presso il vostro domicilio in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime. Volendo, potrete anche usufruire della consegna presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Ci sono due anni di garanzia con Amazon con tanto di garanzia dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con gli esperti del portale. In ultima istanza vogliamo ricordarvi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

Questo device è piccolo e compatto ma potentissimo, grazie al processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Lo schermo è un pannello OLED da 6,1″ Retina XDR e le cornici sono piccole e contenute. Il frame è in alluminio satinato e il display è protetto dal Ceramic Shield di Apple; posteriormente è presente il vetro resistente che supporta la ricarica rapida wireless e quella MagSafe. Ottima la batteria che vi garantirà un’autonomia di un giorno e mezzo con una singola carica. A soli 979,00€ al posto di 1179,00€ per la versione Product (RED) con 256 GB di memoria e con uno sconto di 200€ sul prezzo di listino, iPhone 14 è un best buy: non lasciatevelo sfuggire.

