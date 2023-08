iPhone 14 (256 GB): in offerta a QUESTO PREZZO è un vero BEST BUY (-290€)

È arrivato il momento di acquistare iPhone 14 nella variante da 256 GB di storage. Lo smartphone, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 869 euro con uno sconto di 290 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store e la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta riguarda le colorazioni nero e blu dello smartphone. La promozione sarà attiva solo per un breve periodo.

iPhone 14 da 256 GB: questa è l’offerta giusta

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha punti deboli. Lo smartphone, infatti, può contare sul display OLED da 6,1 pollici abbinato al chip Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista oltre che di un livello di efficienza ben superiore alla media del mercato. La presenza di 256 GB sulla versione in offerta rappresenta una marcia in più rispetto alla versione da 128 GB, soprattutto considerando il prezzo.

Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore oltre che dei sensori per il Face ID, sistema sempre più affidabile per il riconoscimento e l’autenticazione in sicurezza. Lato software, inoltre, c’è iOS 16, con aggiornamenti costanti e tante nuove funzioni in arrivo con il passaggio futuro ad iOS 17.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 869 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di un nuovo iPhone con tanto spazio di archiviazione e con prestazioni sempre ottimali. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. La promozione è valida per le colorazioni nero e blu.

La nuova promozione resterà valida solo per un breve periodo di tempo.

