iPhone 14 (256 GB) in offerta a QUESTO PREZZO è imperdibile (-290€)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 256 GB, versione decisamente più “comoda” da usare rispetto al modello da 128 GB che rischia di star stretto a tutti gli utenti che scattano molte foto e registrano molti video. Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 869 euro, con un taglio di prezzo di 290 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. In più, pagando con PayPal, è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi. In offerta ci sono le colorazioni Nero, Blu e Bianco (basta cliccare sul colore scelto per accedere alla pagina dell’offerta).

iPhone 14 256 GB: è imperdibile con questa nuova offerta

Scegliere di acquistare un nuovo iPhone 14 da 256 GB è la mossa giusta, soprattutto al prezzo di oggi. Lo smartphone è dotato del potente chip Apple A15 Bionic e di un display OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS. Il taglio di memoria da 256 GB è, sicuramente, molto più comodo rispetto a quello da 128 GB che può star stretto a una buona fetta di utenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile, quindi, acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 869 euro invece di 1.159 euro, beneficiando così di uno sconto di 290 euro. Pagando con PayPal è possibile, inoltre, completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Le colorazioni disponibili in offerta sono:

La promozione è destinata a terminare rapidamente, anche considerando l’enorme convenienza.

