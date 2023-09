iPhone 14 (256 GB): costa pochissimo su Amazon, offerta CLAMOROSA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple e non sapete cosa comprare, oggi non avete che l’imbarazzo della scelta. C’è un modello per ogni esigenza, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Potete acquistare un esageratissimo iPhone 15 Pro Max, il nuovo entry level iPhone 15, un midrange premium come iPhone SE, ma non solo. Noi vogliamo consigliarvi il top di gamma della fascia economica del 2022, iPhone 14 che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna, costa solo 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si trova in diverse colorazioni ma quella che vi suggeriamo noi è quella gialla (o quella Product RED). Non lasciatevi sfuggire questa promozione e fatelo vostro prima che sia troppo tardi o prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.

iPhone 14 da 256 GB: il best buy del giorno

Questo splendido iPhone 14 è un vero gioiello; partiamo dal suo design, estremamente sottile, leggerissimo (solo 170 grammi), con un frame in alluminio e un retro in vetro che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Non di meno, il vetro anteriore è un Ceramic Shield di nuova generazione, super resistente e che protegge il display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Le cornici sono sottili, il notch è di piccole dimensioni e cela tutti i sensori al suo interno. Il comparto fotografico poi, è eccezionale: ci sono due sensori avanzati da 12 Megapixel con tante funzionalità pensate per scatenare la creatività degli utenti. Con 256 GB di memoria poi, avrete tantissimo spazio per archiviare file, foto, video, canzoni e molto altro ancora.

Le spese di spedizione saranno incluse nel costo del telefono, così non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Avrete diritto al reso gratuito e potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis. A soli 979,00€ questo iPhone 14 da 256 GB è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.