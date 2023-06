iPhone 14 (256 GB) al suo MINIMO STORICO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta di casa Apple, potreste essere interessati al meraviglioso iPhone 14, un prodotto che, complici le sue performance e il suo design mozzafiato, rappresenta uno dei migliori best buy che ci siano sul mercato. Nello specifico, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa. La versione da 256 GB di memoria interna e in colorazione azzurra si porta a casa con soli 969,00€, spese di spedizione incluse.

Capite bene che ci troviamo di fronte al minimo storico per questa iterazione. Non capita tutti i giorni di trovarci di fronte ad una promozione così esclusiva; noi vi invitiamo ad approfittarne prima che terminino le scorte su Amazon. Fate presto se siete interessati.

iPhone 14 (256 GB) da Amazon a meno di 970€: best buy assoluto

Come detto, questo è uno smartphone semplicemente eccezionale: ha uno schermo OLED da 6,1 pollici Retina con risoluzione altissima; si vede benissimo in ogni condizione di luce, ha cornici sottili e contenute e un notch di piccole dimensioni per la webcam e i vari sensori. Il frame del device è interamente in alluminio mentre anteriormente abbiamo un vetro Ceramic Shield super resistente. Sulla parte posteriore invece, c’è un vetro che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Non manca un sistema di ottiche di punta da 12 Megapixel ciascuna, con tanto di flash LED al seguito. Queste fotocamere consentono di scattare foto incredibili anche al buio, di girare video strepitosi anche di notte, con tanto di qualità cinematografica. Si potrà infatti girare in 4K HDR Dolby Vision. La batteria poi, dura tantissimo: un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Fate presto perché la versione con ben 256 GB a soli 969,00€ andrà sicuramente a ruba; le scorte potrebbero essere poche e la promozione potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.