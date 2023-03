iPhone 14 (256 GB) a soli 999€: perché scegliere altro?

Se state cercando uno smartphone di Apple di punta e volete fare un buon affare per il vostro futuro, abbiamo la soluzione migliore che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone 14 da 256 GB, un prodotto che, nella sua interazione con colorazione mezzanotte, si porta a casa al prezzo speciale di soli 999,00 € al posto di 1159,00 €.

iPhone 14 (256 GB): impossibile non volerlo

Capite bene che il risparmio qui è davvero favoloso perché è pari al 14% sul valore di listino. Ovviamente tutti i prezzi includono l’Iva e c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dal momento dell’acquisto. Come se non bastasse, acquistando questo smartphone da Amazon, riceverete tantissimi altri vantaggi esclusivi come ad esempio la possibilità di pagare a rate con il servizio esterno di Cofidis o con il sistema interno al portale, a tasso zero.

Vi ricordiamo di attivare questa spunta al check out prima del pagamento. La spedizione è totalmente gratuita e sappiate che c’è anche la consegna celere presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato; in poche parole, vi basterà selezionare uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio per spuntare l’opzione. Molto comodo se non siete spesso in casa.

Citiamo anche la garanzia di Apple per un anno valida in tutti gli Apple Store del pianeta, ma anche quella di Amazon stesso che fornisce due anni di assistenza gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Potrete dormire sonni tranquilli perché sarete sempre supportati da qualcuno pronto ad aiutarvi .

IPhone 14 è una meraviglia perché è leggerissimo, potente ma compatto, con un peso di soli 160 g. Il display è un meraviglioso pannello OLED da 6,1” retina che fa vedere bene i contenuti anche sotto la luce diretta del sole. Ottime anche le Fotocamere posteriori che girano video in 4K HDR Dolby Vision, e che consentono anche di realizzare a scatti nitidi e luminosi al buio o in condizioni di luce avversa.

IPhone 14 è un portento, vi consigliamo di acquistarlo oggi a soli 999,00 € nella versione con 256 GB, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.