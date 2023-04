iPhone 14 (256 GB) a meno di 980€ su Amazon: FOLLIA di Amazon, CORRETE

Oggi vogliamo segnalarvi un prodotto presente su Amazon ad un prezzo veramente strepitoso; ci riferiamo all’ottimo iPhone 14 da 256 GB in colorazione Midnight. L’ultimo arrivato in casa Apple si porta a casa ad un prezzo semplicemente “fuori di testa”; il device infatti sarà vostro con soli 979,99€ al posto di 1159,00€ grazie agli sconti folli presenti sul sito di e-commerce. Capite bene che si risparmiano diverse centinaia di euro ed è una promozione da non lasciarsi sfuggire. Se siete interessati, dovrete essere veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe sparire a breve.

iPhone 14 (256 GB): best buy di inizio settimana

Come detto il modello in sconto ha 256 GB di memoria interna; solitamente a questo prezzo si trova la versione con 128 GB, quindi il nostro consiglio è quello di affrettarvi se siete interessati e di sbrigarvi. La colorazione disponibile è quella Midnight ma potrebbero esserci altre tinte a questo costo; dateci un’occhiata. Vi ricordiamo che le spese di spedizione saranno sempre incluse nel prezzo di vendita e che ci sarà un anno di garanzia con il costruttore e due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, con il rivenditore. Come non segnalare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14 è uno smartphone premium veramente eccezionale; costa poco ma offre tanto. Partiamo dallo schermo, un bellissimo pannello OLED da 6,1″ che si vede sempre benissimo. La batteria è eccellente e garantisce un giorno di uso intenso e le due fotocamere realizzano scatti assurdi in ogni condizione di luce. Ottima la costruzione in alluminio e in vetro, con tanto di supporto alla MagSafe charging. A 979,99€ è il best buy del giorno.

