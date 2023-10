iPhone 14 (256 GB) a meno di 900€: è lui il device da acquistare oggi?

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso e vendutissimo iPhone 14, nella sua iterazione Product (RED) con 256 GB di memoria interna, costa solo 899,88€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget irripetibile, formidabile sotto tutti i punti di vista, leggero ma potente e che va benissimo per la maggior parte delle persone. Costa tanto? Dipende: in realtà è super scontato e dispone di tantissimo spazio a bordo. Non dovete dimenticare poi i vantaggi di Amazon che sono tantissimi e adesso li analizzeremo insieme. Prima di procedere però, vi ricordiamo che promozioni simili sono da prendere al volo, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili. Non pensateci troppo, dunque e siate veloci.

iPhone 14: best buy a questo prezzo

Il dispositivo è un prodotto veramente interessante: schermo OLED Retina da 6,1″ con cornici contenute e notch di piccole dimensioni, ha un peso di soli 170 grammi, si tiene benissimo in mano ed è ergonomico, oltre che leggero e maneggevole. Il comparto fotografico è composto da due ottiche da 12 megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide e luminose anche al buio. Non di meno, ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica via MagSafe, con la Lightning o con la wireless charging.

Viene venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà della consegna celere e immediata, oltre che gratuita. C’è la possibilità di fare il reso entro un mese dall’acquisto, si può poi usufruire di un anno di garanzia con Apple e di due con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 899,88€, con 256 GB di memoria interna, questo è l’iPhone perfetto da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.