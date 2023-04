iPhone 14 128GB: il prezzo scende ancora, nuovo minimo storico

Se sei un fan della mela morsicata e vuoi aggiornare il tuo smartphone con il modello più recente, non lasciarti sfuggire questa offerta da sogno: iPhone 14 128GB è disponibile su Amazon a soli 829 euro invece di 1029 nella colorazione azzurra.

Si tratta del nuovo prezzo più basso di sempre su Amazon per questo prodotto, che ti permette di risparmiare ben 200 euro sul costo di listino.

iPhone 14: il nuovo prezzo da record è da non perdere

iPhone 14 è lo smartphone che tutti vorrebbero avere: dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Super Retina XDR e tecnologia ProMotion, offre una qualità visiva eccezionale e una fluidità senza pari. Il processore A15 Bionic garantisce una potenza e una velocità impressionanti in ogni situazione, sia che si tratti di navigare sul web, giocare o usare le app. La batteria supporta la ricarica rapida e wireless e dura fino a 20 ore in riproduzione video.

Impossibile naturalmente non menzionare la sua doppia fotocamera posteriore da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 3x. Grazie a questa lente di altissima qualità, potrai scattare foto e video straordinari in ogni condizione di luce, catturando i dettagli più nitidi e i colori più realistici.

Inoltre, potrai sfruttare le funzioni avanzate come il riconoscimento dei volti, il modo notte e il video cinematico per dare un tocco artistico ai tuoi scatti. Per selfie e videochiamate potrai contare sulla fotocamera anteriore da 12 MP con modalità ritratto e HDR.

Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa offerta imperdibile: iPhone 14 è disponibile su Amazon al suo prezzo migliore di sempre. Un’occasione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.