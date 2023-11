iPhone 14 (128 GB): TUO a meno di 750€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo suggerirvi il meraviglioso iPhone 14 che, nella sua iterazione Midnight con 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 749,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 su Amazon: il Best Buy del giorno

Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni soprattutto perché con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Altresì sappiate che potrete anche godere di un anno di garanzia con Apple (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Fate presto se siete interessati/e all’acquisto. Dulcis in fundo, sappiate che c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamento.

iPhone 14 è uno smartphone di fascia alta veramente strepitoso; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 749,00€ ma è potentissimo; vanta un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, dispone di uno schermo OLED Retina da 6,1″ con cornici sottili ie contenute, con un notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam, il Face ID e non solo. È leggerissimo (pesa poco più di 170 grammi), ha la back cover in vetro con supporto alla wireless charging e alla MagSafe technology ma si ricarica anche mediante porta Lightning. Non di meno, l’autonomia del dispositivo sarà sempre eccellente in qualsiasi contesto e che vi garantirà un giorno di utilizzo con una singola carica. Questo è un telefono veramente spettacolare, perfetto per tutti e disponibile in varie colorazioni: quella Midnight da 128 GB costa pochissimo oggi su Amazon, solo 749,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.