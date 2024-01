iPhone 14 (128 GB): top di gamma dal prezzo LOW-COST (solo 749€)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple e desiderate un’ammiraglia dal prezzo contenuto, oggi vi proponiamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB in colorazione azzurra.

iPhone 14 (128 GB): ecco perché comprarlo

Il modello in questione viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Altresì sappiate che ci saranno tantissimi altri vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano; uno fra tutti, ad esempio, è il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Fate presto se siete interessati/e perché le scorte potrebbero terminare o la promozione dedicata potrebbe finire a breve. Dulcis in fundo, potrete godere della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Lo trovate a soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; cosa aspettate?

iPhone 14 è un top di gamma in tutto e per tutto, realizzato con un frame in alluminio e una back cover in vetro lucido che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Ha un comparto fotografico degno di nota, con due sensori da 12 Megapixel che girano video di qualità cinematografica in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie nitide e risolute anche al buio. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e ci sono 128 GB di memoria interna. Lo schermo infine, è un display OLED Retina da 6,1″ con notch di piccole dimensioni e cornici sottili. A 749,00€ è un vero best buy.

