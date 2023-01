iPhone 14 (128 GB): sconto MERAVIGLIOSO su Amazon

Se state cercando un nuovo dispositivo di casa Apple e non sapete cosa comprare, ma soprattutto dove acquistarlo, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Oggi vogliamo consigliarvi l’ultimo arrivato dell’azienda, l‘iPhone 14 da 128 GB e in colorazione Product (RED); il telefono è un gioiello su tutti i fronti e pensate che se lo acquisterete da Amazon, lo pagherete solo 949,00€ al posto di 1079,00€. Lo sconto è pari all’8% sul prezzo di listino e le spese di spedizione sono gratuite e sono comprese nel prezzo del prodotto.

I vantaggi di Amazon sono innumerevoli e non vediamo l’ora di condividerli con voi; come detto, la consegna è immediata (in pochissimi giorni sarà a casa vostra) e in più ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con la piattaforma di Cofidis. Tra le altre cose, gli scritti al programma di Amazon Prime, riceveranno l’abbonamento gratuito al servizio di streaming video Prime Video. In ultima istanza, ci saranno due anni di garanzia con Amazon e uno solo con Apple, ma l’assistenza tecnica dedicata è qualcosa di impagabile. I tecnici esperti sono pronti ad assistervi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14: a questo prezzo non potete ignorarlo

Inutile girarci intorno: a 949,00€ è davvero interessante, anche perché finalmente ha un prezzo in linea con quelli che sono i “vecchi” modelli della gamma. Ha specifiche di punta, come lo schermo OLED da 6,1 pollici Retina XDR, ma non solo; troviamo il processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, 128 GB di memoria interna (in aggiunta potete attivare un piano iCloud da 0,99 o 2,99€ per avere più GB online), due fotocamere pazzesche che girano video in 4K HDR e molto altro ancora.

Non lasciatevelo sfuggire; la colorazione Product(RED) poi, è meravigliosa e dona un tocco di colore al vostro tech daily driver.

