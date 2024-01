iPhone 14 (128 GB) Product RED a soli 749€ su Amazon: correte a prenderlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione Product (RED) con 128 GB di memoria interna, costa solo 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di uno sconto veramente esagerato per un prodotto ancora oggi imperdibile, adatto a tutti coloro che desiderano un’ammiraglia dal prezzo low-cost ma che offra, al tempo stesso, prestazioni eccellenti su tutti i comparti. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è veramente un best buy senza paragoni, ma siate veloci: non sappiamo quanto duri ancora la promozione dedicata o quante scorte siano rimaste disponibili su Amazon. Correte a prenderlo adesso.

iPhone 14 (128 GB): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple di cui vi stiamo parlando è il modello entry level della line-up del 2022. È un telefono pazzesco perché ancora oggi vanta prestazioni eccellenti sia sul fronte gaming che nell’ambito social. Va benissimo per chi ne deve fare un utilizzo intenso che per chi desidera semplicemente un nuovo iPhone e non vuole spendere troppo. La batteria dura un giorno intero con una singola carica e si ricarica via Lightning o mediante wireless charging o, perché no, anche tramite MagSafe. Il comparto fotografico è dotato di due sensori avanzati da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che scattano fotografie nitide anche al buio. Eccellente poi il display OLED da 6,1″ con cornici sottili e notch di piccole dimensioni.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è imperdibile, anche perché c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.