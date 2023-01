iPhone 14 (128 GB): prezzo SUPER su Amazon, pochi pezzi

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di iPhone 14 da 128 GB, un modello che è sì capiente ma anche estremamente leggero e comodo da tenere in tasca. Da 1079,00€ infatti, si può portare a casa con soli 899,99€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del dispositivo. Inutile negarvi che si tratta di un ottimo prezzo per un prodotto uscito da pochi mesi sul mercato; lo sconto è pari al 13%. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon stesso e questo implica che godrà della massima garanzia possibile.

Da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con la AppleCare o con la AppleCare+), dall’altro lato con quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o tramite telefono.

Non di meno avrete diritto alla consegna celere, al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

iPhone 14 (128 GB): occasione su Amazon

Lo smartphone presenta un’estetica davvero accattivante, anche se molto simile all’iterazione del 2021. Il dispositivo ha anche un processore potente Apple Bionic A15 che fa girare fluidi tutti i giochi presenti sull’App Store e le app più pesanti. Il modem è compatibile con le reti 5G e troverete ben 128 GB di spazio per l’archiviazione dei file, dei video e delle foto.

A proposito di foto, iPhone 14 (128 GB) gira video in 4K HDR e realizza ottimi scatti anche al buio grazie ai suoi due sensori da 12 Mpx (wide e ultrawide).

Insomma, a 899,89€ è veramente un melafonino premium; l’offerta è molto interessante. Vi consigliamo di approfittarne prima che vada a ruba.

