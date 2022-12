iPhone 14 (128 GB): ora è più conveniente anche di iPhone 13

Ottima offerta quella che vi segnaliamo quest’oggi; il nuovissimo iPhone 14 infatti, nella sua colorazione azzurra e con 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 949,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Se pensate che iPhone 13 costa 899,00€ e iPhone 12 849,00€, capirete bene che il prezzo del nuovo è super vantaggioso. Per 50€ in più vale la pena prendere l’ultimo arrivato, così sarete tranquilli che vi durerà a lungo e che sarà aggiornato per moltissimo tempo.

Il device è venduto e spedito da Amazon stessa e questo garantisce una serie di vantaggi non da poco; pensiamo infatti alla consegna celere in pochissimi giorni, alla possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis, alla possibilità di restituire gratuitamente il prodotto entro il 31 gennaio 2023 e le sorprese non finiscono qui.

Amazon vi darà diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e Apple vi darà un anno di supporto gratuito presso qualsiasi Apple Store del mondo. Infine, ricordate che con l’abbonamento a Prime avrete diritto all’accesso a Prime Video, il servizio di streaming proprietario di Jeff Bezos dove poter vedere LoL, The Boys e molti altri show meravigliosi.

iPhone 14 (128 GB): Best Buy assoluto per chi vuole Apple

Lo smartphone in questione non ha certo bisogno di presentazioni; iPhone 14 è un Best Buy assoluto adesso. È costruito interamente in alluminio riciclato, la back cover è in vetro, ci sono due ottiche premium da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR, in Cinema Mode, in Action Mode e non solo.

Lo schermo è da 6,1″ Retina XDR con nitidezza assoluta e con una piacevolezza di visione inarrivabile. Si tiene bene in mano, è leggerissimo ed è disponibile in varie colorazioni.

A 949,00€ è l’iPhone da comprare; fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.