iPhone 14 128 GB: ora è al MINIMO STORICO su Amazon (-130€)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 14. Lo smartphone, inizialmente poco considerato per via delle tante somiglianze con iPhone 13, diventa sempre più conveniente e rappresenta, in questo momento, il modello giusto per chi cerca un nuovo iPhone. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro con un taglio di prezzo di ben 130 euro che fa la differenza. Da notare, inoltre, che lo smartphone è acquistabile anche in 12 rate mensili da 74 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta, valida solo per alcune colorazioni, rappresenta il nuovo prezzo minimo storico su Amazon di iPhone 14 128 GB. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 14: in offerta la minimo storico su Amazon

La nuova promozione rende iPhone 14 ancora più conveniente. Lo smartphone può contare su di un display da 6,1 pollici. Si tratta di un display Super Retina XDR con pannello OLED. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, in grado di garantire una marcia in più rispetto alla concorrenza. Il comparto fotografico è affidato ad una doppia camera posteriore. La batteria è un altro punto di forza dello smartphone che presenta un’autonomia superiore alla media. C’è poi iOS 16 con tutte le novità introdotte da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.029 euro. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Lo smartphone è acquistabile anche in 12 rate mensili da 74 euro. La promozione riguarda solo alcune colorazioni della gamma. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.