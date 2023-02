iPhone 14 128 GB: ora al MINIMO STORICO con questa OFFERTA IMPERDIBILE

iPhone 14 diventa sempre più conveniente e la nuova offerta eBay è l’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple a prezzo ridotto. Sullo store, infatti, è disponibile la variante da 128 GB dello smartphone al prezzo scontato di 789 euro invece di 1.029 euro.

Si tratta del nuovo minimo storico per il modello che, di settimana in settimana, diventa sempre più conveniente. L’offerta in questione riguarda l’elegante ed esclusiva versione viola dello smartphone. Le unità in sconto sono poche e, quindi, è meglio non perdere tempo e cogliere al volo l’occasione per acquistare un nuovo iPhone 14.

iPhone 14: ora in offerta al minimo storico è imperdibile

iPhone 14 è uno smartphone completo, sotto tutti i punti di vista. Il dispositivo presenta un display OLED da 6,1 pollici e può contare sul SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.

Non manca una doppia fotocamera posteriore con sensori d’alta qualità per scatti sempre di ottima fattura. La marcia in più la garantisce, invece, l’ottimizzazione di iOS che rappresenta il vero plus del dispositivo. Lo smartphone potrà contare, inoltre, su di un supporto software di lunghissima durata che lo renderà il dispositivo giusto da usare per diversi anni. Tra le specifiche c’è spazio anche per il sempre più importante Face ID.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 789 euro invece di 1.029 euro. Lo sconto riguarda la versione “base” con 128 GB di storage che rappresenta l’opzione giusta per poter avere tanto spazio d’archiviazione al giusto prezzo. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.