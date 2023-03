iPhone 14 (128 GB): OGGI è lui quello da comprare su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto di casa Apple davvero unico nel suo genere. Parliamo di iPhone 14 che, sebbene sia un telefono alquanto “normale” secondo gli standard moderni, in realtà è un’ammiraglia incredibile, dotata di un rapporto qualità-prezzo (grazie allo street Price e agli sconti di Amazon) che ve lo farà amare immediatamente. Il modello in questione presenta 128 GB di memoria interna, è disponibile in colorazione Galassia e viene venduto e spedito dal sito di e-commerce americano. Costa solo 887,00€ su Amazon.

State tranquilli; la consegna avverrà in un baleno. In pochissimi giorni il telefono arriverà presso casa vostra o il domicilio da voi designato e sappiate che non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa. Ci sarà anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e si potrà avere accesso al pagamento dilazionato in comode mucronate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Concludiamo citando la garanzia di un anno con Apple e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 (128 GB): conviene acquistarlo oggi su Amazon

Il nuovo iPhone 14 è un vero gioiello nel panorama degli smartphone moderni; ha uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce. È un device leggerissimo che pesa poco più di 160 grammi e si tiene benissimo in mano: è maneggevole, con un pannello ben rifinito, risoluto e con angoli smussati il giusto.

Ci sono due sensori di punta da 12 Mpx ciascuno che girano video in 4K HDR, realizzano scatti incredibili e hanno un comparto software all’avanguardia. Sotto la scocca invece, c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, performante il giusto e che fa girare fluidi tutti i programmi e tutte le app. Lo pagate solo 887,00€ al posto di 1079,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.