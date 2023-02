iPhone 14 (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero interessante relativa al potente e magnifico iPhone 14 da 128 GB in colorazione Galassia. Il dispositivo infatti, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato, di un frame in alluminio riciclato, un vetro Ceramic Shield a protezione del display, un pannello da 6,1 pollici Retina OLED che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole e, infine, di un comparto fotografico all’avanguardia. Questo gioiello si porta a casa con soli 897,99€ al posto di 1029,00€ e le spese di spedizione sono gratuite, comprese nel prezzo.

Ricordiamo che la consegna è celere; in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e in più, c’è la garanzia di Amazon che vi supporterà per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, potrete usufruire di quella di Apple per un anno.

iPhone 14 (128 GB): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Ammettiamolo: il prezzo di questo prodotto sta scendendo drasticamente e, in più, si sta avvicinando a quello di iPhone 13, il Best Buy di tutto il 2022. Questo gioiellino infatti, diventa un’alternativa eccellente ai vari top di gamma Android che hanno un costo più contenuto. È compatto (leggerissimo e si tiene bene in mano), è versatile, potente il giusto grazie al chip interno di ultima generazione, e realizza scatti fantastici.La batteria assicura un’autonomia degna di nota e il telefono si ricarica con il cavo Lightning, con la wireless charging o con la tecnologia MagSafe.

Noi vi consigliamo di acquistarlo subito perché, come vedete, i vantaggi sono tantissimi. Approfittatene prima che sia tardi; volendo ci sono anche altre colorazioni in sconto.

