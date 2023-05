iPhone 14 128 GB: nuovo MINIMO STORICO con QUEST'OFFERTA (-340€)

iPhone 14 diventa oggi lo smartphone Apple da comprare: con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 689 euro invece di 1.029 euro, beneficiando di uno sconto di 340 euro per la variante da 128 GB. Per accedere allo sconto è necessario aggiungere al carrello il codice coupon MAGGIO23EDAYS. Da notare, inoltre, che scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il link qui di sotto.

iPhone 14 al prezzo minimo storico è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 14, in particolare in rapporto al prezzo, non ha rivali. Lo smartphone è dotato di un display OLED di ottima qualità e con diagonale di 6,1 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e il sistema operativo iOS con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Lo smartphone di Apple non ha punti deboli e con il taglio di prezzo in corso rappresenta una scelta ottima per la maggior parte degli utenti. In termini di rapporto qualità/prezzo batte anche i modelli Pro.

