iPhone 14 (128 GB): lo smartphone più venduto, oggi costa solo 749€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna, si porterà a casa all’incredibile prezzo di soli 749,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Si tratta di un costo irrisorio per un terminale che, ancora adesso, è in grado di dire la sua nel mercato della telefonia mobile.

iPhone 14: il best buy del giorno

Non di meno, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano quindi ciò implica che godrà della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Allo stesso modo, si potrà ricevere il device entro 24 o 48 ore; cosa aspettate? Fate presto prima che termini la promozione dedicata o prima che finiscano le scorte disponibili. Sappiate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati.

Questo smartphone di Apple è davvero eccellente; dispone di uno schermo OLED con cornici sottili e notch di piccole dimensioni (contenente tutti i sensori e la selfiecam), presenta un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, è interamente realizzato con materiali di pregio (alluminio e vetro Ceramic Shield di Apple), ha un comparto fotografico degno di nota con due obiettivi da 12 Megapixel ciascuno che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto nitide anche al buio. La batteria poi garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e si ricarica mediante wireless, via MagSafe o con il solito cavo Lightning. Con un prezzo di soli 749,00€, questo iPhone 14 da 128 GB color Midnight è da acquistare immediatamente; è un super best buy.

