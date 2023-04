iPhone 14 (128 GB): l'affare del giorno è QUI, costa solo 899€

Se state cercando uno smartphone di punta di casa Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del meraviglioso e potentissimo iPhone 14 (128 GB), un device incredibile che, al prezzo di soli 899,00€ al posto di 1029,00€, si configura come uno dei best buy assoluti del giorno.

Lo trovate su Amazon e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo; altresì sarà possibile godere della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra i numerosi vantaggi dobbiamo citare anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non dimenticate che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che si può usufruire della garanzia di un anno presso il costruttore o di due anni presso il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 (128 GB): impossibile non prenderlo a questo prezzo

iPhone 14 (128 GB) si configura quindi come un prodotto eccezionale, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici con tecnologia Retina che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. È realizzato in alluminio con una back cover in vetro che supporta la ricarica MagSafe e quella wireless.

Il comparto fotografico è top: ci sono due lenti da 12 Mac ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e che scattano foto nitide anche al buio. Insomma, questo è un super flagship dal prezzo contenuto. A soli 899,00€ è l’affare del giorno su Amazon ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire fra poche ore.

