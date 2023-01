iPhone 14 (128 GB) in sconto di 130€ col FUORITUTTO Unieuro

In tanti scelgono iPhone 14 Pro, senza però un reale motivo. Altri preferiscono i modelli più grandi, cioè iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max. Ma il vero affare, quest’anno, lo si fa con iPhone 14. Conti alla mano, certo, ma anche per le prestazioni che è in grado di offrire. Se poi, come con l’ultima offerta del Fuoritutto Unieuro, il prezzo crolla a 899 euro, allora non c’è nemmeno bisogno di aggiungere altro.

Il modello in offerta è iPhone 14 color Mezzanotte nel taglio da 128 GB di memoria interna. Ti farà piacere sapere anche che: la spedizione è gratuita; il ritiro in negozio è disponibile (e gratuito); puoi pagarlo in 3 rate senza interessi da 299 euro al mese con Klarna e PayPal.

iPhone 14 (128 GB): quest’anno il migliore è lui

Lo sappiamo, fa un effetto un po’ strano associare il concetto di “acquisto consapevole” a un iPhone da 1.000 euro e passa di listino, ma se stai scegliendo tra i quattro nuovi modelli di quest’anno, allora il riconoscimento di “acquisto consapevole” va proprio a lui. Perché costa meno di tutti, perché semplicemente funziona alla perfezione, perché offre un’ergonomia eccezionale, perché le funzionalità più avanzate della linea Pro le riescono a sfruttare solo una ristretta cerchia di persone (professionisti, creator, influencer e simili).

Non è poi vero che l’hardware sia lo stesso di iPhone 13, una delle principali critiche rivolte al nuovo modello. Perché se è vero che a bordo c’è ancora il processore Apple A15 Bionic, è altrettanto vero che la RAM è passata da 4 a 6 GB. Lato connettività, invece, segnaliamo il passaggio alla versione 5.3 del Bluetooth. Cambia qualcosa anche la fotocamera, con l’apertura focale f/1.5 in grado di catturare più luce e dettagli e l’autofocus guadagnato dalla fotocamera frontale, mentre sul fronte dell’autonomia il nuovo iPhone conferma di aver messo alle spalle definitivamente i problemi delle generazioni passate.

Metti in carrello ora il nuovo iPhone 14 (128 GB) per approfittare dello sconto di 130 euro del Fuoritutto Unieuro.

