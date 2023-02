iPhone 14 (128 GB): il telefono più incredibile del momento lo paghi meno di 900€

Se state cercando un nuovo smartphone e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del fantastico iPhone 14 di Apple, nella versione da 128 GB e in colorazione Midnight. Si tratta di uno degli ultimi dispositivi della mela, presentato a settembre dello scorso anno e che, grazie agli sconti di Amazon, si può portare a casa a meno di 900€; 899,00, per la precisione.

Fra i numerosi vantaggi di Amazon troviamo sicuramente le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere in pochissime ore presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il costo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (totalmente gratuito e senza interessi).

iPhone 14 (128 GB): oggi è più conveniente che mai

iPhone 14 (128 GB) è un telefono pazzesco; dispone di features all’ultimo grido, ha un design ancora attualissimo, un processore premium, fotocamere aggiornate con tante chicche software e presenta una batteria capiente che assicura un giorno di autonomia con singola carica. Si ricarica poi via Lightning, con la wireless charging o con la tecnologia proprietaria MagSafe.

Lo schermo è un meraviglioso pannello OLED da 6,1 pollici super definito, Retina XDR IPS, che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Ottimo anche il frame in alluminio e il retro in vetro; grazie a questi elementi il telefono sarà leggero e compatto (pesa poco più di 160 grammi).

Sotto la scocca troviamo il processore Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato; questo vorrà dire che sarà sempre una scheggia in tutte le operazioni. È perfetto per il gaming, per i social, per l’utilizzo standard ma è anche un cameraphone di punta. Lo pagate solo 899,00€ e le spese di spedizione sono incluse; approfittatene subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.