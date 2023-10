iPhone 14 (128 GB): il più venduto e amato, oggi costa solo 779€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo il prodotto ideale per voi che farà sicuramente al caso vostro. Si chiama iPhone 14 ed è stato il device più venduto degli ultimi mesi, amatissimo dall’utenza internazionale, ben recensito dalla critica e non solo. Ora, grazie agli sconti di Amazon, si porterà a casa ad un prezzo sensazionale. Il modello da 128 GB, in colorazione Midnight infatti, costa solo 779,00€, spese di spedizione incluse. Il nostro consiglio è sempre il medesimo: approfittatene quando vedete promozioni simili perché le scorte potrebbero essere limitate. Siate veloci e non pensateci troppo, dunque: a questa cifra è difficile trovare di meglio.

iPhone 14: non lasciatevelo sfuggire

Questo smartphone di Apple è un vero best buy; viene venduto e spedito da Amazon al costo di 779,00€ per il modello con 128 GB e schermo da ben 6,1 pollici. A proposito: il display è composto da un’unità OLED Retina con notch che cela i sensori e la selfiecam e da un vetro Ceramic Shield di ultima generazione che protegge il tutto. Fra le altre cose poi, citiamo la presenza del processore Apple Bionic A15 con modem 5G sotto la scocca che alimenta il device; ottima anche la batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica. Il comparto fotografico è d’eccellenza con due sensori da 12 Megapixel che girano video in qualità cinematografica.

Fra le altre cose, ricordiamo che c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. La promozione è imperdibile quindi non lasciatevi sfuggire iPhone 14 da 128 GB, color Midnight, a soli 779,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.