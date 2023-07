iPhone 14 (128 GB) giallo: frizzante, colorato e potentissimo (solo 829€)

Se state cercando un nuovo smartphone di casa Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 da 128 GB su Amazon. La versione che vi suggeriamo è quella gialla (la più frizzante e colorata dell’intera line-up); costa solo 829,00€, spese di spedizione incluse. Non dimenticate che grazie al noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 14 (128 GB): il Best Buy del giorno

Questo smartphone viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi, come scritto sopra. Ad esempio, avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose dobbiamo citare poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A 829,00€ è una bella occasione da non lasciarsi sfuggire, ma siate veloci.

iPhone 14 è un dispositivo capace di fare di tutto; in primo luogo, è esteticamente bellissimo. Ha un design alla moda, accattivante, con un pannello flat con notch di piccole dimensioni che contiene i sensori e la selfiecam. Lo schermo è un pannello OLED Retina da 6,1 pollici con cornici contenute e sottili. Sulla back cover troverete due sensori disposti diagonalmente all’interno di un modulo quadrato; sono entrambi da 12 Megapixel e assicurano scatti bellissimi anche al buio, ritratti magnifici e video in 4K HDR Dolby Vision. Il frame dell’iPhone 14 è in alluminio mentre la back cover è in vetro super resistente (il display è protetto dal Ceramic Shield, invece) che supporta la ricarica wireless e la MagSafe charging. Con un prezzo di soli 829,00€, questo iPhone 14, nella sua iterazione gialla e con 128 GB di memoria interna, rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole il top di Apple senza spendere cifre elevatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.